東洋証券が後場プラスに転じている。正午ごろに発表した９月中間期連結決算速報で、営業収益６２億４００万円（前年同期比１１．６％増）、営業利益８億８６００万円（同３．８倍）、純利益１４億８２００万円（同４．４％増）となったことが好感されている。 投信販売手数料、国内株委託手数料、ソリューションビジネス関連収益が増加したことが牽引した。なお、最終利益は投資有価証券売却益が前年同期に比べて減少