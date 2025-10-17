2025年のクリスマスケーキ、もう決めた？今年のコンビニ各社のケーキは、どうやら本気度が違う模様…。セブンイレブンは29年目の看板商品「かまくら」をリニューアル、ローソンは創業50周年記念でいちご50個使用の超豪華ケーキ、ファミリーマートは初登場「ピエール・エルメ」監修など専門店コラボが充実。どこも予約締切が早いから、今すぐチェックして！【写真】各コンビニのクリスマスケーキを見るセブン・ローソン・ファミマ、