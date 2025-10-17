１７日に実施された流動性供給（第４３９回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０３１％、平均落札利回り格差はマイナス０．０３４％となった。また、応札倍率は３．３６倍となり、前回（９月１２日）の２．８２倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS