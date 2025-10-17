オープンハウスグループが底堅い動きとなっている。１６日の取引終了後に、自社株４００万２４００株（消却前発行済み株数の３．３２％）を１０月３１日付で消却すると発表しており、これを好材料視する買いが下値に入っているようだ。なお、消却後の発行済み株数は１億１６７０万７３００株となる。 出所：MINKABU PRESS