Novel Coreが、来年1月23日に自身のバースデーライブ『BiRTH OF CORE: Lv.25』を東京 昭和女子大学 人見記念講堂にて開催する。 （関連：【画像あり】Novel Core、10月16日に行った『BABiES AGAiN TOUR』初日公演のライブ写真） 本情報は、昨日10月16日に東京 渋谷WWW Xにて行われた全国ツアー『BABiES AGAiN TOUR』初日公演でサプライズ発表されたもの。同ツアーは、ミクスチャーミュー