午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は４０４、値下がり銘柄数は１１５４、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中９業種が上昇。値上がり上位にその他製品、水産・農林、食料、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは保険、銀行、証券・商品など。 出所：MINKABU PRESS