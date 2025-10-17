いちよし証券が下げ幅を縮小しプラスに転じている。正午ごろに発表した９月中間期連結業績速報で、最終利益が１２億８６００万円（前年同期比２３．５％増）と大幅増益となったことが好感されている。ファンドラップや投資信託の残高が順調に積み上がったことでストック型ビジネスモデルへの転換が着実に進み、安定収益である受益証券のその他の受入手数料が増加したことが牽引した。 出所：MINKABU PRESS