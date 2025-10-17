ほぼ日は10月15日に、同社が企画・制作・開発・運営するスマートフォンアプリ「ほぼ日手帳アプリ」の正式サービスを開始した。対応OSはiOS／Android。基本機能は無料で、有料の「プレミアムプラン」は月額550円、年額4980円。●アプリ内の独自「手づくりAI」による「センパイ」がコメントをくれる「ほぼ日手帳アプリ」は、「ほぼ日手帳」と同じく「LIFEのBOOK」をコンセプトに、いつも持ち歩くスマートフォンに収められている