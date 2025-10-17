JRAは17日、第30回秋華賞（GI、京都芝2000m）の枠順を発表した。オークス馬カムニャックは8枠17番、桜花賞馬エンブロイダリーは6枠11番、エフフォーリアの全妹ジョスランは2枠3番から発走する。 ■差し馬は極端な枠でなければ穴も 阪神開催だった2021、22年を除き、京都で行われた過去8年において、複数勝利を挙げるのが3枠【3.0.1.12】と7枠【2.1.2.18】。以下は4枠【1.3.1.11】、6枠【1.2.0.13】、8枠【1.0.