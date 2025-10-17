東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『介護スナックベルサイユ』(毎週土曜23:40 〜24:35)で、大学生・神代大輝を演じる杢代和人が、ドラマの見どころを語った。『介護スナックベルサイユ』場面カット○豪華キャストが毎話ゲスト出演――神代大輝は、どんな役どころですか?大輝は、周囲の人から影響を受けてどんどん成長していくキャラクターだと思っています。物語の冒頭では優柔不断な大学生で、お金のない状態から始まって…。でも「