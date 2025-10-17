17日13時現在の日経平均株価は前日比557.59円（-1.15％）安の4万7720.15円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は404、値下がりは1154、変わらずは53と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は138.39円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が125.25円、ファストリ が26.67円、日東電 が19.19円、ファナック が15.99円と続いている。 プラス寄与度トップは任天堂