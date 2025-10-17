2025年10月16日、韓国・世界日報は、京都の観光名所・嵐山の「竹林の小径（こみち）」で竹への落書き被害が増加しており、京都市が倒竹の危険性があるとして、一部の被害が大きい竹の伐採を検討していると伝えた。京都市は今月6日、約7000本の竹を調査し、そのうち約350本でナイフや鍵などのような鋭利なもので彫られた落書きを確認したと発表した。大半がアルファベットでイニシャル、日付、ハートマークの中に恋人の名前などを刻