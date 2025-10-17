青山商事は10月9日、三浦友和さんと橋本環奈さんを起用した新CM「スーツも、オーダーも」篇を、WEBにて先行公開した。「スーツも、オーダーも」篇新CMでは、「洋服の青山」が展開している既製スーツをはじめ、オーダースーツにおいて、様々な選択肢の中から"あなたに似合う1着"が選べることを表現した内容となっている。作中では、三浦さんと橋本さんが、スーツ購入を考えている男性へのアドバイス役で登場。橋本さんがグレーの既