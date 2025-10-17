Photo: 田中宏和 こちらは、メディアジーン コマースチームからの記事です。健康志向の高まりと並行するように24時間営業のコンビニ型ジムが増え、仕事帰りのワークアウトが身近になった今日。通勤用のバッグとジムバッグを2個使うのに不便さを感じている人は、少なくないでしょう。そんな現代のライフスタイルに応えるために誕生したのが、「TOUGH GYM BACKPACK」。ジム通いを習慣にするビジネスパーソンのニー