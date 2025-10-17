Image: Andrej Karpathy / X サム・アルトマン氏とともにOpenAIを設立した1人、アンドレイ・カーパシー氏。去年、OpenAIから退きましたが、新たなオープンソースモデルを開発していました。nanochatカーパシー氏がXで発表した新しいオープンソースモデル「nanochat」。nanochatは簡単に言うと、誰でもChatGPTのような対話型AIチャットボットを作ることができるサービス。つまり、自分の求め