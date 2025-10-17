青山商事は10月7日、オケージョン服のレンタルサイト「hare:kari(ハレカリ)」にて、メンズスタイルのキッズスーツの提供を開始した。キッズスーツキッズスーツは、計9種類の3点セット(スーツ、シャツ、ネクタイ)を用意。サイズは、100センチ〜150センチまでの計6サイズから選ぶことができる。130センチまでのアイテムはジャケットとハーフパンツ、140センチ〜150センチのアイテムはジャケットとロングパンツの組み合わせとなってい