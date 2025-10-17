18日放送の『かまいたちの知らんけど』(MBS 毎週土曜24:28〜)は、「独身男性芸人バスツアー！ みんなで語ったら結婚に近づく、知らんけど」と題し、チュートリアル・徳井義実、フットボールアワー・岩尾望、ロッチ・コカドケンタロウをゲストに迎えてトークを展開。移動中のキャンピングカーの中で三者三様の結婚観がぶつかり合う。チュートリアル・徳井義実とロッチ・コカドケンタロウ今回の企画趣旨に徳井は、「『結婚したいのに