台湾の半導体メーカーTSMCは、菊陽町に建設を予定している第2工場について「すでに建設を開始している」と明らかにしました。16日、第3四半期決算の会見の中で、シーシー・ウェイ会長が、菊陽町に建設予定の第2工場について「すでに建設を開始している」と語ったものです。量産の開始時期については「お客様のニーズや市場の状況に基づきます」とコメントしています。第2工場は現在、土地の造成工事