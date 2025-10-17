元首相で、衆議院議員を8期務めた村山富市氏が、17日午前、大分市内の病院で老衰のため亡くなりました。101歳でした。村山氏は、1924年大分市生まれ。1972年に衆議院議員に初当選し、社会党の委員長などを務めました。その後、1994年に自民党、社会党、新党さきがけのいわゆる「自社さ」連立政権で首相に就任。自衛隊を合憲と認めるなど、社会党の基本政策を転換しました。1995年には、戦後50年の首相談話で、過去の植民地支配や侵