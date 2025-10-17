家族旅行の機内で起きた、忘れられない出来事。筆者の友人・美紀さん（仮名）が義実家一家と海外旅行へ向かう際、義姉の度を越えた催促行動が招いた予想外の展開とは。空の上で繰り広げられた気まずすぎるトラブルをお届けします。 海外旅行の道中……義姉の異常行動に困惑 義実家との久々の海外旅行に、美紀さんは胸を躍らせていました。ところが、離陸前から義姉の様子に違和感が。 「機内サービスはまだなの？」「メ