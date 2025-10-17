東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。今回は、ディズニーアンバサダーホテルに期間限定で登場する、宿泊者限定テイクアウトメニュー「“ディズニー・クリスマス”ディナーセット」の紹介をしていきます！