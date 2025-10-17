ぬいぐるみや日用雑貨など、かっこいい＆かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。今回は2025年10月10日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『名探偵コナン』ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.3を紹介します！ セガプライズ『名探偵コナン』ぬいぐるみ〜ゆるこれ〜Vol.3  登場時期：2025年10月10日より順次サイズ：全長約12×8.5×16cm種類：全3種（白馬探、松田陣平、萩原研二）投入