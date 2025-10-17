シティコネクションは、2025年12月13日に浅草橋ヒューリックスカンファレンスROOM0にて、入場無料のファンミーティングイベント「シティコネクション20周年記念感謝祭」を開催することを発表した。【写真】グレフ×シティコネクション『まもるクンは呪われてしまった！2（仮）』開発が決定2005年4月に設立された同社は今年で20周年を迎えた。この度発表された「感謝祭」では、発売前タイトルやジャレコの未発売タイトルも遊べ