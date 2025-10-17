桜田ひよりと佐野勇斗（M!LK）がダブル主演するドラマ『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の公式インスタグラムが15日に更新。三輪車にまたがる佐野のオフショットに、ファンから反響が寄せられた。【写真】佐野勇斗がまたがった三輪車が登場する『ESCAPEそれは誘拐のはずだった』第2話場面カットドラマ『ESCAPE』は人質と誘拐犯の奇妙な逃避行を完全オリジナル脚本で描くノンストップ・ヒュ