日本維新の会・吉村洋文代表（大阪府知事）が１７日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演。１６日に自民党と開始した連立政権樹立に向けての政策協議に関連し、以下のように語った。「国会議員の定数が多すぎる。議員定数の大幅削減。絶対やるべき。一丁目一番地として」吉村氏は、維新の会が大阪府議会の議院定数を１０９から８８を経て７９まで削減させた実績を強調した。「実際