ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、編み込みで表現したキャラクターアートが可愛い、ディズニーデザイン「ニットショルダーバッグ」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「ニットショルダーバッグ」 © Disney© Disney. Based on the “Winnie the