警察官を装って現金をだまし取ったとして、カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループトップの中国人の男ら2人が逮捕されました。警視庁によりますと中国籍の銭凌容疑者ら2人は2023年、高齢男性ら2人に警察官を装って「口座が不正に利用されていて現金を移す必要がある」などとウソの電話をかけ、現金290万円や暗号資産をだまし取った疑いがもたれています。銭容疑者は、カンボジアを拠点とする特殊詐欺グループのトップで、このグル