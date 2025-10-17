カップ麺市場で大手小売業のプライベートブランド（PB）が一段と存在感を高めている。イオンは「トップバリュベストプライス」でシニア世代や女性をターゲットにした「ヌードルフィット」（税別98円）を11月に発売予定。ローソンはヒット商品「スープ激うま！」（同220円）の通年販売を9月末から開始した。物価高で節約志向が高まる中、手軽さが強みのカップ麺で適量・お得感・満足感をアピールする。インテージSRI＋データによる4