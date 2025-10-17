チェジュ航空は、日韓線を対象に最大30％が割引となるセールを、10月14日から18日まで開催する。「STANDARD」の片道・往復運賃を最大30％割り引く。割引後の片道最低運賃は以下の通り。この他に、新規会員のアプリ経由での予約で5％を割り引く。搭乗期間は10月14日から12月31日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着鹿児島（3,220円）、名古屋/中部・大阪/関西（5,580円）、静岡（6,570円）・釜山発