JR東日本は、新幹線専用検測車「E927形」を2029年度に導入する。東北・上越・北陸・山形・秋田新幹線で共通して使用できる検測車。次期秋田新幹線をベースにした新在直通車両で、最高時速320キロメートルに対応する。軌道変位は床下一体の装置で2次元レーザー多点測定に移行し、時速275キロ超でも高精度化する。電車線金具は画像を人工知能で検知して良否を判定し、トロリ線はスリット光の撮影から断面と位置を把握して摩耗を測定