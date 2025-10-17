恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していた“ヒデ”こと今澤徹男が15日に自身のアメブロを更新。現金約10万円などが入った財布を紛失したことを報告した。この日、ヒデは「10月10日。中目黒でマッサージを受けて、気持ちよ〜く帰る途中」に「電車に乗るまでのどこかで、財布を落とした」と告白。「お気に入りのFENDIの財布とカード各種、現金10万ほど」が入っていたと説明した。警察に紛失届を提出していたといい、後日ダメ元