アマゾンジャパン（Amazon.co.jp）は、プライム会員向けサービス「Prime Video（プライム・ビデオ）」での独占コンテンツとして、11月21日20時に「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」の配信を開始する。 「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」は、Amazon MGMスタジオ製作の新番組。8組の実力派芸人たちがオリジナルコンビを結成し、優勝賞金1000万円をかけて「即興コント」の頂点