韓国の映画界で日本アニメーション映画の勢いが止まらない。【画像】『鬼滅の刃』、韓国では炭治郎の“耳飾り”が修正10月17日、韓国映画振興委員会の映画入場券統合ネットワーク集計によると、『呪術廻戦』を原作とする『劇場版総集編「呪術廻戦 懐玉・玉折」』が公開初日（10月16日）に3万2366人を動員した。これにより、長期間1位の座を守っていた『チェンソーマン レゼ篇』を抜き、好調なスタートを切った。ただ、映画『呪術廻