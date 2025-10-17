メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅の近くで歩行者3人をはねて死傷させたとして逮捕された男が、「事故の前の日の夜から夜通し運転していた」という趣旨の供述をしていることが分かりました。 危険運転致死傷の疑いで16日に送検された名古屋市北区の鳴海洋容疑者(71)は、15日朝、名古屋駅近くの交差点で青信号で横断歩道を渡っていた男女3人を軽自動車ではねて死傷させた疑いが持たれています。 田中幸子さん(49)が