メ～テレ（名古屋テレビ） 勤務する名古屋市立の小学校で小型カメラを設置し、児童の下着を撮影したとして起訴された教師の男が懲戒免職になりました。 17日付で懲戒免職となったのは、名古屋市立の小学校教師、水井聖清被告(40)です。 名古屋市などによりますと、水井被告は9月、児童の下着を撮影する目的で、勤務する小学校の教室の机の下に小型カメラを設置し撮影したとして、愛知県迷惑行為防止条例違反の罪など