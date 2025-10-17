今日17日(金)の関東は久しぶりに青空が広がり、東京の日照時間は1週間ぶりの5時間超え。午後も穏やかに晴れて、爽やかな陽気になりそう。明日18日(土)は天気が下り坂で、明後日19日(日)以降は再び雲が広がりやすくなるため、今日17日(金)の日差しの有効活用を。東京は1週間ぶりに日照時間5時間超え午後も晴天今日17日(金)、本州付近は移動性の高気圧に覆われています。東京都心は今週、スッキリしない天気が続いていましたが、今