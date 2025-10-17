メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市出身の車いすテニスプレイヤー・小田凱人選手が、生涯ゴールデンスラムの達成を報告するため、愛知県の大村知事を表敬訪問しました。 小田選手は9月、ニューヨークで開催された「全米オープン」の車いすテニス男子シングルスで初優勝しました。 これにより車いすテニスの四大大会とパラリンピック全てで優勝する「生涯ゴールデンスラム」