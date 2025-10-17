来年6月から徴収される県の宿泊税の具体的な使い道について、県は17日、骨子案を示しました。県の宿泊税は、1泊6000円以上の宿泊に300円を課税するもので、徴収が始まる来年6月から3年間は、低価格帯の宿泊事業者に配慮して、1泊200円とします。県は17日、宿泊税を活用して今後5年間で取り組む施策の案を示しました。重点的に取り組む項目として観光コンテンツを充実させるため魅力ある自然公園の整備や観光客の利便性向上を図るた