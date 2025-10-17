◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ドジャース 3-1 ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのロバーツ監督は改めて、大谷翔平選手への信頼を明かしました。先に4勝したチームが突破となる中、ドジャースの2連勝で迎えたリーグ優勝決定シリーズ第3戦。初回には大谷選手の3塁打で好機をつかむと、ムーキー・ベッツ選手のタイムリーで先制に成功します。以降、大谷選手はゴロと2度の空振り三振に倒れるも、