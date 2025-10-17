1980年代を代表するギャグ漫画「ハイスクール！奇面組」（原作：新沢基栄）が、令和の時代にテレビアニメとして復活します。放送は2026年1月より、フジテレビ系「ノイタミナ」枠にてスタート。奇面組のメンバーたちが、再びドタバタと笑いを巻き起こします。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■ファン待望の“奇面組ワールド”が令和版で再構築「ハイスクール！奇面組」は、個性豊かな5人組が巻き起こすドタ