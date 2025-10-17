KATEの大人気リップモンスターシリーズに、新作「クリスタルポッド」が登場♡落ちにくい独自技術＊1を採用したリキッドタイプで、透明感発色とうるおい感が長時間続きます。油と粉体を組み合わせた独自リキッド処方＊2で、ぷるんとみずみずしいツヤ感を実現。日常使いから特別な日のメイクまで、ひと塗りで印象的なリップを楽しめます♪ 透明感発色×うるおい感の秘密 リップモンスター クリスタルポッド