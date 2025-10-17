ライター・しろぼしマーサさんは、企業向けの業界新聞社で記者として38年間勤務しながら家族の看護・介護を務めてきました。その辛い時期、心の支えになったのが大相撲観戦だったと言います。家族を見送った今、70代一人暮らしの日々を綴りますこの記事のすべての写真を見る* * * * * * *怪談よりもシンデレラ物語と階段が怖かったNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』の第1回で、主人公の小泉セツ（高石あかり※高ははしごだか）が『