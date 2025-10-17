中国人民銀行（中央銀行）が15日に発表したデータによると、暫定統計では9月末の社会融資規模残高は前年同期比8．7％増の437兆800億元で、うち実体経済向けの人民元建て貸出残高は同6．4％増の267兆3000億元だった。また、第1-3四半期（1-9月）の社会融資規模の増加額は累計で30兆900億元に達し、前年同期より4兆4200億元多かった。専門家は「今年に入り、政府債券の発行が加速し、企業の社債発行や株式による資金調達ルートが一段