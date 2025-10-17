県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内ではこれまでに11件のクマによる人身被害が確認されていて、最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。17日、正午現在の警察から発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）◆村上市・17日午前5時17分頃・村上市猿沢の道路上でクマ1頭を目撃・クマの体長は約0.5メートル・目撃場所の付近には住宅や店舗◆南魚沼市・17日午前3時45分頃