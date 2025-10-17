青山商事は10月15日、オリジナルリカバリーウエアにおいて商品量を約5倍に増やし、「洋服の青山」全店および公式オンラインストアにて発売した。オリジナルリカバリーウエア着用イメージ同商品は、着用することで血行を促進し疲労を軽減、緩和、回復させる特徴を持つ疲労回復ウエアで、「リカバリークルーネックロングスリーブ」(5,390円)と「リカバリーロングパンツ」(4,290円)にて展開している。「リカバリークルーネックロング