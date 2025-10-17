男子プロゴルフのシニアツアー「ファンケルクラシック」が10月17日、静岡県裾野市の裾野カンツリー倶楽部で開幕しました。50歳以上のトッププロとアマチュア選手が熱戦を繰り広げています。 【写真を見る】10月17日に開幕した「ファンケルクラシック」＝静岡・裾野市 男子プロゴルフのシニアツアー「ファンケルクラシック」は、10月の開催となって2年目となりました。 24回目の今大会には、シニア賞金ランキ