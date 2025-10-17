世羅高原農場では、大きなもので直径３０センチにもなるダリア約７５００株などが見ごろを迎えました。 今年は夏の猛暑による影響で、例年と比べて１週間以上遅れての見ごろとなりました。 訪れた人は、一面に広がる赤や黄色の花々をゆっくりと楽しんでいました。 来場者「とてもきれいで、いろんな色があって子どもたちも色を感じられる」 世羅高原農場・榊原安治さん「日中がやっと涼しく過ごしやすくなったので、ゆっくりと