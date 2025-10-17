17日放送のTBS系バラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さいSP』(19:00〜20:55)では、ゲストに沢村一樹を迎え、「東京それスノコレクション」第5弾を届ける。沢村一樹とSnow Manがファッション対決○「平成レトロアベックコーデ」で沢村一樹とSnow Manがガチ対決大型ファッションショー「TOKYO SoreSnow COLLECTION（東京それスノコレクション）」略して「TSC」。第5弾となる2025オータムコレクションが開幕。今回「TSC」に参加