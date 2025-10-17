JRAの福永祐一調教師（48）が17日までに更新された「カンテレ競馬」の公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。厩舎開業後、最も印象に残っているレースを明かした。今回は「菅井友香のウマ友になってくれませんか？」という企画でカンテレの競馬番組「競馬BEAT」のMCを務める元櫻坂46で女優・タレントの菅井友香が聞き手のインタビュー対談が実現した。福永師は22年12月、一発で調教師試験を合格。24年3月から福永厩舎を開業し