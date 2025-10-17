警視庁新宿署に入る、大相撲の元力士若麒麟の鈴川真一容疑者＝16日東京都新宿区の路上に止めた車内で液状の大麻を所持したとして、警視庁新宿署は17日までに、麻薬取締法違反（所持）の疑いで、大相撲の元力士若麒麟の自称プロレスラー鈴川真一容疑者（42）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、逮捕容疑は5月中旬、新宿区で大麻リキッド約0.1グラムを所持した疑い。「（所持していたものは）合法だ